NFL: Ocho partidos de la Semana 3 se podrán ver en vivo en territorio mexicano

La NFL vuelve a la acción este domingo con los partidos de la Semana 2, donde ocho partidos se podrán ver en transimisión en vivo en el territorio mexicano.

La Semana tres ya dio inicio este jueves con el triunfo de Carolina Panthers sobre Houston Texans con marcador de 24 a 9, pero aún restan 15 partidos, de los cuales, ocho se podrán ver en vivo en territorio mexicano.

Uno de los partidos en los cuales se podrán ver este domingo en la transmisión de México, es el de Kansas City Chiefs vs Los Ángeles Chargers el cual se llevara a cabo en punt de las 11:00 horas de Sinaloa y a las 12:00 horas del centro de México a través del canal Izzi.

El Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals es otro de los juegos atractivos que se verán en México. Este juego dará inicio en punto de las 11:00 horas de Sinaloa y a las 12:00 horas del centro de México a través del canal de Fox Sports.

Los demas juegos son el de New England Patriots vs New Orleans Saints a las 11:00 horas de Sinaloa y a las 12:00 horas del centro de México por el canal de Fox Sports 2.

Otros juegos.

Las Vegas Raiders vs Miami Dolphins, el cual se llevara a cabo a las 14:05 horas de Sinaloa 15:05 horas del centro de México por el canal de Fox Sports.

Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks a las 14:25 horas de Sinaloa y a las 15:25 horas del centro de México por Sports 2.

Los Ángeles Rams vs Tampa Bay Buccaneers, duelo que esta pactado para jugarse a las 14:25 horas de Sinaloa y a las 15:25 horas del centro de México por Canal Nueve.

San Francisco 49ers vs Green Bay Packers a las 18:20 horas de Sinaloa y a las 19:20 horas del centro de México por el canal de ESPN 2.