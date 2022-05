NFL: Oficiales de la liga han comenzado su propia investigación sobre el caso de Deshaun Watson

Tal y como se había anunciado desde hace semanas, oficiales de la National Football League (NFL), han comenzado a investigar el caso de Deshaun Watson, quien enfrenta 22 demandas civiles de mujeres que le acusan de conducta sexual inapropiada durante sesiones de masaje.

El mariscal de campo de los Cleveland Browns, está siendo investigado por una presunta violación de la política de conducta personal, y en caso de ser encontrado culpable una sanción podría ser impuesta por la oficina central encabezada por Roger Goodell, comisionado de la NFL.

Dicho esto, 2 grandes jurados de Texas, han optado por no presentar cargos criminales contra Watson, quien por su parte ha negado todas las acusaciones que se le están haciendo.

Los responsables

De acuerdo a fuentes de ESPN, un equipo de investigadores, liderados por Lisa Friel, una ex fiscal de New York, ha estado al frente de la carpeta de investigación, y una vez esta misma sea completada, la ex juez de distrito, Sue Robinson, y una oficial disciplinaria apuntada impuesta entre la liga y la Asociación de jugadores, decidirán su Deshaun Watson violó la política de conducta personal, pasando el informe a Goodell.

Mientras se llega a una deliberación, ESPN ha reportado que el nuevo mariscal de campo de los Browns, quien llegó mediante un traspaso con los Houston Texans hace un par de meses, firmando por Cleveland por 230 millones de dólares, estará realizando una sesión de entrenamientos privados en las Bahamas con los jugadores ofensivos con los que estará más en sintonía en los emparrillados la siguiente temporada.

Deshaun Watson es un 3 veces seleccionado al Pro Bowl, ha sido una vez líder en yardas por pase, y tiene el récord de mejor porcentaje de pases completos de por vida (4 temporadas, ya que la quinta no la jugó por el escándalo en el que se vio envuelto), con un 67.8 por ciento.