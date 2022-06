NFL: Oficialmente Ryan Fitzpatrick ha anunciado su retiro de los emparrillados tras 17 años

El último mariscal de campo elegido en el Draft de 2005 de la NFL, Ryan Fitzpatrick, seleccionado en la posición 250 de la séptima ronda por los entonces Saint Louis Rams, hoy de Los Ángeles, le ha dicho adiós a los emparrillados.

La primera cadena en reportar la noticia fue NFL Network, a través del periodista Mike Pelissero, quien reveló que tras 17 temporadas en la liga de futbol americano, el apodado ‘FitzMagic’ ha anunciado oficialmente su retiro.

Ian Rapoport, también de la NFL Network, agregó que el ahora ex jugador de 39 años, está en negociaciones con Amazon, donde tendrá un papel en las transmisiones de la plataforma cubriendo la temporada 2022 de la NFL.

Ryan, tiene el récord de haber sido titular en al menos un partido para 9 diferentes equipos, habiendo vestido los uniformes de los Rams, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Tennessee Titans, Houston Texans, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins, y Washington Commanders.

Jugador llamativo

Al ex mariscal de campo se le recordará siempre por su gran sentido del humor, y por no tener temor de intentar pases largos, probando su potente brazo, sin embargo, jamás fue seleccionado a un Pro Bowl, ni un primer equipo All Pro.

El mariscal de campo jugó por última vez para los Washington Commanders. Foto: Twitter Mike Garafolo de NFL Network

En sus 17 años de carrera, nunca pudo disputar los playoffs, por lo que sus 34 mil 990 yardas por pase, son la mayor cantidad para un mariscal de campo que jamás alcanzó la postemporada.

Fitzpatrick tiene el récord de ser el mariscal de campo con mayor edad, en liderar a su equipo en yardas por tierra, cuando lo hizo en 2019 para los Miami Dolphins.

Se retira con 147 juegos, lanzando 223 pases de touchdown y 169 intercepciones, habiendo liderado este apartado nada grato, en la campaña 2011.