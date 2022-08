NFL: Panthers revelaron que será Baker Mayfield su mariscal de campo titular para la semana 1

Luego de que a principios de julio Baker Mayfield fue traspasado de los Cleveland Browns a los Carolina Panthers, Matt Rhule, entrenador en jefe, dijo que el puesto de mariscal de campo titular se lo disputaría con Sam Darnold.

Bueno, pues poco más de un mes después, y a 3 semanas de que comience la temporada 2022/2023 de la National Football League (NFL), hoy, Mayfield ha sido elegido como el titular para la semana 1 de competencia.

"Cuando comenzamos este proceso, estábamos buscando tres cosas. Número 1, dominio de la ofensiva, número 2, excelencia en el fútbol americano situacional, y número 3, mover el balón e involucrar a los chicos. Ese ha sido nuestro enfoque todo el tiempo. Baker ha mejorado mucho, ha crecido mucho en las tres áreas en poco tiempo", dijo el entrenador en jefe.

Historial

Antes de que se llevara a cabo el Draft del 2018, Sam Darnold era visto como la posible primera selección global, hasta que Baker Mayfield entró en la escena y le ‘robó’ el puesto. Cuatro años después, apenas con un mes en el equipo, Mayfield le ha quitado de nuevo una oportunidad a Darnold, al ser elegido el titular.

"Obviamente, Sam y yo sabíamos que este día iba a llegar. Pero, no estábamos contando los días, no sabíamos cuándo iba a suceder. Esta misma mañana me han hecho saber que iba a ser titular. Vi a Sam poco después y me dejó claro que cualquier cosa que necesitara apoyo o en términos de ese aspecto, él iba a estar ahí. Eso demuestra el tipo de equipo que es. Sinceramente, es una circunstancia desafortunada que ambos estemos aquí el mismo año, luchando por un puesto, pero ese es el tipo de persona que es. En verdad aprecio mucho esto, y es un gran tipo”, comentó Mayfield.

Para agregar más peculiaridades a este tema, los Panthers, ahora liderados por Bake Mayfield como el titular, debutarán en la primera semana ante el ex equipo del mariscal de campo, los Cleveland Browns, en un duelo bastante anticipado por lo que significa para él.