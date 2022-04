NFL: Para Cooper Kupp, convertirse en el receptor abierto mejor pagado no es prioridad

En las últimas semanas/meses se han firmado infinidad de contratos millonarios para diversos jugadores de la National Football League (NFL), siendo una temporada baja bastante movida, y hasta histórica.

Ha habido mariscales de campo traspasados, así como receptores abiertos, y extensiones de contrato que han dejado asombrados a más de uno, con cifras estratosféricas nunca antes vistas.

Sin embargo, esto no ha causado gran cosa en el sentir de Cooper Kupp, receptor abierto estrella de Los Ángeles Rams, el mejor en su posición ahora mismo en la liga, luego de tener posiblemente la mejor temporada en la historia para un receptor.

No quiere romper récords

Kupp, se quedó con la triple corona, al haber sido líder en recepciones con 145, en yardas por recepción con mil 947, y en anotaciones con 16, siendo nombrado Jugador Ofensivo del Año, ganando el Super Bowl, y siendo elegido el Jugador Más Valioso del partido.

Dicho todo esto, Cooper Kupp está contento con lo que tiene, y asegura que no va a buscar imponer un nuevo récord de ser el mejor pagado entre los receptores abiertos.

"No creo que ese sea el enfoque que tomo. Hay un lugar en el que quieres estar. Hay un lugar que creo que es justo. No estoy tratando de vencer a nadie. No estoy tratando de compararme con nadie más”, dijo Kupp.

Kupp, de 29 años, está en el penúltimo año de su contrato con los Rams, que le estará entregando 15.75 millones de dólares por año, lejos del mejor pagado Tyreek Hill con 30 millones, Davante Adams con 28, o DeAndre Hopkins con 27.5.