NFL: Patriotas reclutaría a mariscal de campo de Alabama para la nueva temporada

Foxborough, Massachusetts.- El problema de no encontrar un quarterback de emergencia, ha azotado a los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes no contarán para esta temporada 2021-22 con Cameron Newton, mismo que sólo jugó por un torneo tras no calificar a los playoffs.

De modo que la franquicia dirigida por Bill Belichick ha comenzado a buscar por todos lados para localizar un nuevo lanzador de su categoría, uno de ellos sería Deshaun Watson de los Texaos de Houston, pero deberán de realizar diversas combinaciones para convencer al equipo del Estadio NRG, por lo que la ocasión sería poco probable de suceder.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Así que, el plantel bicampeón de las ediciones 2003-2004 buscará un nuevo rostro en el próximo Draft, celebrado del 29 de abril al 1ro de mayo, y uno de los futuros mariscales de campo tendría el visto bueno por parte del ex coordinador ofensivo de los Pats Charlie Weis, para llegar a Nueva Inglaterra, el es Mac Jones.

El procedente de Alabama Crimson Tide no se encuentra entre los más cotizados del Draft 2021, pero para el ex Head Coach de equipos de la NCAA y coordinador ofensuvo de los Patriots, Jones es el adecuado para comandar el próximo certamen.

Mac Jones terminó su carrera con Alabama siendo campeón de la NCAA

Twitter Mac Jones

“Estaba rodeado de estrellas, pero ¿quien era el líder de esas estrellas? Él fue el encargado de hacer todos esos pases. Mac jones es un excelente mariscal de campo. Él Tiene menos huecos que cualquiera”, explicó para la cadena deportiva ESPN.

Leer más: NFL: Mike Tomlin dio positivo a Covid-19, informó Pittsburgh

Otra de las ventajas para el joven de 22 años es que estuvo bajo las ordenes del Head Coach Nick Saban, viejo conocido de Bill Belichick, quien brindaría las cualidades de su ex jugador emblema que los llevó al campeonato del futbol americano colegial de este año.

Leer más: NFL: Patrick Mahomes inicia su nueva faceta como papá

“Si estás buscando a un tipo que corra más de 30 yardas de manera regular, ese no puede ser tu tipo. Jones puede moverse en el bolsillo, desde el bolsa de protección y hacer correr el balón, pero solo cuando sea el momento adecuado de hacerlo”, dijo Saban.

Mac Jones es felicitado por su jugador en duelo de Alabama

Instagram macjones_10

Mac Jones cuenta con el pick 15 y los Patriotas podrían reclutarlo sin duda alguna. El jugador de Florida se encuentra después de nombres como Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields y Kyle Trask y aunque varios equipos pelean por un quarterback, Nueva Inglaterra podría tomar ventaja en la agencia libre del siguiente mes de marzo.