NFL: Payton Turner de los Saints ha sido dado de alta para volver a los entrenamientos, tras superar lesión de hombro

Debido a una lesión severa de hombro, misma que no fue revelada, el ala defensiva Payton Turner se vio limitado a solamente 5 juegos en su primera campaña en la NFL con los New Orleans Saints, luego ser seleccionado en la posición 28 de la primera ronda del Draft del 2021.

Turner, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para reparar el daño en su articulación, perdiendo el resto de la campaña, y necesitando una larga recuperación de más de 7 meses, misma que de acuerdo a él mismo, ha llegado a su fin.

“Ha sido un largo camino hacia la recuperación, tuve una cirugía de hombro bastante importante el pasado mes de noviembre y no tuve el año de novato que quería, pero agradezco a todos los que se han quedado conmigo y me han ayudado a llegar a este punto. Bendecido de decir que he sido dado de alta!” compartió Turner en sus redes sociales.

Se destacó en poco tiempo

En apenas los 5 partidos que vio acción, Payton Turner dejó destellos del excelente defensivo en el que se puede convertir, dejando números de 12 capturas totales, 9 de ellas en solitario, 3 de ellas asistidas, además de una captura de mariscal de campo.

La temporada 2021 estuvo plagada de lesiones para los Saints, que perdieron jugadores clave como el mariscal de campo titular Jameis Winston, y la baja por el año completo de Michael Thomas, uno de los mejores receptores de toda la NFL.

Con todos estos jugadores proyectados para estar listos antes del comienzo de la campaña 2022, además de las adquisiciones como los receptores Jarvis Landry quien firmó como agente libre, y Chris Olave, que fue la decimoprimera selección del Draft de este año, los Saints, bajo la dirección de Dennis Allen, aspiran por lo menos a competir por volver a la postemporada, misma que se perdieron el año pasado, a la que clasificaron por última vez en el 2020.