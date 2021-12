NFL: ¡Primer clasificado! Packers a playoffs tras alcanzar un triunfo agónico sobre Ravens

Maryland, Estados Unidos.- El M&T Bank Stadium fue el principal testigo de un partidazo de la Semana 15 de la temporada 2021-22 de la National Football League (NFL), el cual tuvo a Baltimore Ravens y Green Bay Packers como las franquicias que no decepcionaron y entre uno y otro se traspasaron 61 puntos totales.

Un resultado sensacional de 31-30 le permitió a Aaron Rodgers y Green Bay Packers decretarse como el primer elenco de los 32 participantes de la NFL en asegurar su boleto a la ronda de postemporada rumbo al próximo Super Bowl LVI que se jugará el 13 de febrero del 2022, en virtud de ganar el campeonato del Norte de la NFC.

La ausencia de Lamar Jackson inició en contra para los Cuervos. Pese a que el MVP del 2020 estuvo junto al personal de banca de las aves moradas se anticipó que su actuación en esta contienda no sería posible por su lesión en el tobillo, así que Tyler Huntley tomó la estafeta de titular de Ravens pero se notó muy nervioso, principalmente en el comienzo del emparrillado.

Baltimore pudo romper el cero en su primera posesión tras apostar en cuarta oportunidad pero el lanzamiento de Huntley fue impreciso que el ovoide cambio para los Packers que no salieron de su zona, así que tuvieron que entregar el balón para que el 0-0 cambiara a favor de los locales.

Green Bay derrotó a Baltimore

AP

Se tuvo un mejor partido después de la anotación de Tyler Huntley. Empacadores empató. Volvió a colocarse en ventaja Cuervos y Davante Adams regresó en tablas el luminoso para irse al descanso con 14-14. Al final la situación se puso color de hormiga para Green Bay, cuando los morados estuvieron a nada de empatar tras un nuevo touchdown personal de Tyler Huntley con 42 segundos en el reloj.

APUESTA EN SU CONTRA

Tyler Huntley acercó a Baltimore

AP

Baltimore Ravens no aprendió la lección de la derrota frente a los Pittsburgh Steelers hace dos semanas después de evitar el empate para convertir dos puntos que los colocara en ventaja. Fallaron y perdieron un duelo con claridad. Esta tarde pasó lo mismo y de esa manera perdió el liderato de la Norte de la AFC al ser desplazado por Cincinnati Bengals (8-6).

Justin Tucker ingresó al campo para concretar el punto extra, empero lo retiraron porque la ofensiva iría por el try de dos unidades. Huntley envió el pase hacia su derecha pero no encontró a ningún hombre y por consecuencia Green Bay Packers sumó su victoria número once, que asegura su campeonato de la División Norte de la Nacional y su lugar asegurado en la postemporada.

Leer más: NFL: Miami derrotó por 2da ocasión a los Jets; ahora 31-24