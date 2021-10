NFL: ¡Que siempre no! Bucaneros descarta para la semana 4 a Rob Gronkowski por lesión en costillas

Estados Unidos.- Al final decidieron que Rob Gronkowski no estaba listo y han anunciado que quedó descartado para la semana 4 de la NFL. Los Bucaneros no quieren arriesgar a su estrella luego de que intentaron todo para tenerlo listo para el duelo ante los Patriotas pero no logró pasar las últimas pruebas.

De acuerdo con Ian Rapoport de NFL Network, confirmó que Rob Gronkowski no será parte de los bucaneros para este fin de semana y que su baja por ahora es indefinida. "Bucaneros confirma que Rob Gronkowski (costillas) es descartado para la semana 4 contra Patriotas", se puede leer.

Rob Gronkowski tuvo un encontronazo en el último juego en donde abandonó el campo apenas en los primeros minutos pero ya no regresó, de inmediato se le realizaron estudios para su inspección. Así se pasó los últimos días con la incógnita de si jugaría o no. No se presentó a entrenar marte, miércoles y debía reaparecer hasta este viernes algo que no pasó.

Rob Gronkowski es baja para Bucaneros para la semana 4 | Foto: Captura

Según los reportes de la NFL Rob Gronkowski no sufrió ninguna fractura pero hay un intenso dolor que le molesta y sería un impedimento para poder jugar. Por ello aceptan su baja para esta fecha. El tiempo estimado para volver aún es desconocido y podría alargarse una semanas más.

Bucaneros ya han viajado a Massachusetts para concentrarse en el juego de este domingo. El encargado de cubrir la posición de Gronkowski será O.J. Howard que deberá dar la misma confianza para Tom Brady cuando enfrente a su exequipo. Los números que tiene que superar son 16 recepciones de 20 intentos, además de 4 touchdonws y 184 yardas totales en lo que va de la temporada de la NFL para el ala cerrada de Tampa Bay.