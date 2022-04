NFL: ¿Quién es Cam Newton y por qué llama la atención por sus comentarios?

Cam Newton, mariscal de campo de futbol americano que actualmente se encuentra sin equipo en la NFL, está siendo muy mencionado en las redes sociales, debido a una serie de comentarios que han sido fuertemente criticados y tachados de machistas.

"Una mujer, para mí es la que sabe hacer lo suyo, pero sabe cómo satisfacer las necesidades de un hombre. ¿Cierto?", dijo Newton en el podcast. "Y creo que muchas veces cuando tienes esa estética de 'Yo soy una p***a jefa, soy esto, soy aquello'”, comenzó el jugador de 32 años en el podcast "Million Dollaz Worth of Game.

Estos comentarios se tomaron como una actitud sexista, que está denigrando a la mujer, chocando con el trabajo que se ha estado haciendo de unos años para acá por activistas que quieren pelear por la igualdad de oportunidades, y el trato equitativo entre ambos sexos.

No se detuvo ahí

El que fuera nombrado Jugador Más Valioso en 2015, no había terminado, ya que agregó las siguientes desafortunadas palabras en su intervención, para el que fuera el Novato Ofensivo del Año.

"¡No, cariño! Pero no puedes cocinar. No sabes cuándo estar callada. No sabes cómo permitir que un hombre dirija”, comentó.

Un 3 veces seleccionado al Pro Bowl, ya tenía antecedentes de este tipo de comentarios, cuando en el 2017, dijo que era gracioso que una periodista mujer hiciera preguntas sobre las ‘rutas’ de un receptor abierto.

Te recomendamos leer

Newton se encuentra sin equipo, pero está tratando de recibir una nueva oportunidad en la liga de futbol americano, pero después de estas palabras, y haberse metido de nuevo en un escándalo, podría complicar su regreso a los emparrillados.