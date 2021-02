NFL: ¿Quién estará en el medio tiempo del Super Bowl LV?

Tampa, Estados Unidos.- Solo es cuestión de horas para que la edición 55 del Super Bowl se lleve a cabo, pero no estaría completo si no se hiciera el tradicional espectáculo del medio tiempo que en esta ocasión estará a cargo del cantante The Weeknd quien intentará poner a bailar a millones de personas alrededor del mundo y hacer olvidar al gran show de Shakira y Jennifer López del año anterior.

Desde hace algunas semanas que la NFL y The Weeknd llegaron a un acuerdo para que el nacido en Canadá fuera el hombre de la noche más importante en el deporte de los Estados Unidos. Abel Makkonen Tesfaye como es conocido por sus personas allegadas y sus fieles seguidores aplaudió a la organización que se le diera una oportunidad en este evento en donde buscará poner su marca entre las mejores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El anuncio oficial lo hizo el cantante a través de su cuenta de Twitter en donde publicó un video que muestra su evolución en la música a través de los años, mismo que lo llevó a estar en este Super Bowl. Al final se ve como recorre un túnel que lo lleva al campo donde se espera esté ya el show de este domingo.

El Super Bowl LV se llevará a cabo este domingo 7 de febrero de 2021 en el Raymond James Stadium en punto de las 17:00 hrs pero Twe Weendk hará su acto de presencia a las 18:45 para culminar a las 19:00 pm, aproximadamente 15 minutos para iniciar y culminar uno de los momentos más importantes del juego que incluso puedo llegar a generar más expectativa.

Leer más: Cuándo es el Super Bowl 2021

De acuerdo con algunos reportes en las últimas horas se ha revelado que sería The Weekndk estaría solo en el show de medio tiempo, luego de que los rumores de que tuviera invitados llegaron a su fin, talla de cantantes como Daft Punk, La Rosalía, Ariana Grande se comenzaron a mencionar, pero lo que es una realidad es que ninguna de estas celebridades compartiría el escenario con el canadiense.

Los que si estarán en el evento pero no en el medio tiempo son los cantantes como Miley Cyrus y Green Day quienes fueron confirmados por la NFL para ser los encargados de abrir el show del Super Bowl un día antes, siendo este sábado 6 de febrero en los honores de la NFL.

Quienes también estarán en el evento con algo tan importante como el entonar el himno nacional para Jazmine Sullivan y Erik Church. Así también como Gabriella Sarmiento (H.E.R.) para cantar "America the Beatiful".

En punto de las 18:45 a 19:00 pm The Weeknd tendrá su momento en el Super Bowl LV | Foto: Twitter The Weeknd

Leer más: Por qué el medio tiempo del Super Bowl es tan importante

Se espera que el show de The Weendk pueda superar el increíble número de espectadores que dejó el espectáculo de Shakira y Jennifer López en el 2020. De acuerdo a las cifras manejadas por la bbc, este dúo llegó a poco más de 98.2 millones de personas en solo 15 minutos, algo verdaderamente impresionante si ponemos en el plano que es un evento que se hace en Estados Unidos pero que genera mucha pasión fuera de él.

Para esta oportunidad se cree que estos números pueden ser superados sin problemas y esto tiene que ver mucho con la pandemia de Covid-19, el Super Bowl tendrá acceso limitado a solo 25 mil personas lo que dejará a miles fuera, se piensa que ahora con el confinamiento más personas se interesen en verlo y puedan batir ese gran récord del año anterior.