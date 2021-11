NFL: Rams dejan en libertad al receptor abierto DeSean Jackson

El experimentado receptor abierto, DeSean Jackson, no estaba teniendo las oportunidades deseadas en Los Ángeles Rams, por lo que se le buscó un equipo para traspasarlo, pero al no encontrarlo, equipo y jugador acordaron dejarlo en libertad, siendo agente libre, y pudiendo ahora firmar con cualquier equipo de la NFL.

El mismo Jackson mediante una publicación en Instagram, confirmó la noticia, despidiéndose de la afición de Los Ángeles, y agradeciendo la oportunidad.

“Estoy muy agradecido por el tiempo que he pasado jugando para los Rams de Los Ángeles. Aunque este no es el resultado que queríamos, estoy muy agradecido por la oportunidad y el apoyo que me han dado los entrenadores de los Rams y todos los aficionados”, se puede leer en el comunicado.