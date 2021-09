NFL: Rams dejó sobre el césped a Tom Brady y los Bucs para ligar su tercera victoria

Los Ángeles, Estados Unidos.- Peligrosos y dominadores de la División Oeste de la Conferencia Nacional, así se lucen en la vigente temporada 2021-22 de la National Football League (NFL) Los Ángeles Rams al hilar un récord de 3-0, después de imponerse a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers por 34-24 en el SoFi Stadium.

Superar tres victorias consecutivas no luce sorpresivo para los Carneros, pues bajo la dirección del Head Coach, Sean McBay, siguen circulando como candidatos a disputar el Vince Lombardi. Tras su actuación en la Semana 3 ese rumbo parece tener un alto porcentaje pese a que la temporada regular tiene mucho por presentar.

"The GOAT" Tom Brady no obtuvo el modo suficiente para impulsar su brazo derecho para superar a la defensiva local, la cual no se vulneró ante su presencia y, únicamente, le permitieron llegar por tres ocasiones a la zona de las diagonales. Él concretó un acarreó al igual que Chris Godwin.

DeSean Jackson alcanza su 1er TD con Rams

Instagram rams

En cambio el mariscal de campo Mathew Stafford fue el más certero en sus pases y aunque superó menor número de yardas que el veterano consiguió cuatro pases de touchdown, para encaminar una contundente ventaja de 31-14, con quince minutos por jugarse en el emparrillado.

Leer más: NFL: Arizona liga 3-0 tras remontar a Jacksonville por 31-19

Rams hila 3-0 en la temporada

Instagram rams

Tyler Higbee corrió para abrir la pizarra. Cooper Kupp completó el envío de Stafford para una anotación de dos yardas, previo aprovechar un nuevo servicio en el 3er lapso para volver a colaborar en el juego. Mientras que DeSean Jackson obtuvo su primer touchdown con la franquicia de los Rams, en un pase servido a él de 65 yardas, superando la línea de gol, sin problema alguno.

Este triunfo generó que la racha de 10 encuentros ganados y 31 anotaciones de Tom Brady desaparezca, finalizando como su tercera más larga que ha alcanzado en la NFL, misma que logró en New England Patriots.

Tom Brady estrecha la mano con Jalen Ramsey

Instagram nfl

Pese a la derrota esta tarde superó más yardas que contra Dallas y Falcons. Finalizó con 432 por concretar 41 pases de 55. Mathew Stafford cerró sus números con 343 gracias a sus 27 lanzamientos que fueron completados de 38 intentos. DeSean Jsckson brilló en el SoFi Stadium con 120 yardas por recepción, ventajoso de los 106 que consiguió Mike Evans.