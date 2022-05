NFL: Rashod Bateman se declaró listo para liderar a los Ravens como su nuevo receptor abierto titular

En su segundo año en los emparrillados de la National Football League (NFL), Rashod Bateman aseguró estar listo para asumir la titularidad, y desplegar todo su talento con los Baltimore Ravens.

Con el sorpresivo traspaso de Marquis Brown a los Arizona Cardinals, Bateman, de 22 años, apunta a tomar el rol protagonista que siempre ha deseado, para lo que ya se está preparando.

"Todo el respeto debido a él, y lo voy a extrañar porque es mi hermano, pero fue como, es mi momento", dijo Bateman a su compañero de equipo Marlon Humphrey en su podcast Studio 44.

En efecto, es su momento

La campaña anterior, Bateman dio chispazos del gran talento en el que se puede convertir, al dejar números de 515 yardas por recepción, 46 recepciones, y solamente una anotación con Baltimore en año pasado.

El joven de 1.88 metros y 95 kilogramos, tiene la velocidad y las manos seguras necesarias, mismas que lo llevaron a ser seleccionado por los Ravens en la posición 27 de la primera ronda del Draft del 2021.

"Siento que Baltimore me seleccionó por una razón. Me seleccionaron para estar en esta posición. Para mí, todo lo que he estado esperando es la oportunidad. Sé de lo que soy capaz, siento que la organización de los Ravens sabe de lo que soy capaz. Estoy emocionado de salir y finalmente demostrarlo". A la afición y sobre todo a mis compañeros, seguro", dijo Bateman.