NFL: Recuperación de Garoppolo avanza bien, aunque está lejos de volver a lanzar todavía

Al finalizar la temporada, se anunció que Jimmy Garoppolo, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, se sometería a una operación en su hombro derecho, con el que lanza, en medio de rumores de que sería traspasado.

Hasta el momento, el jugador de 8 temporadas en la NFL, y 5 con los 49ers, no ha sido traspasado, y se sigue rehabilitando de su operación, misma que asegura va por buen camino, aunque está todavía lejos de lanzar.

"Todavía no estoy donde quiero estar, obviamente la cirugía de hombro salió bien, la rehabilitación ha ido muy bien, pero es un proceso. Y sabía que antes de la cirugía lo que se necesitaría para recuperar el hombro bien, pero estaremos lanzando aquí pronto, tenemos que seguir en la dirección correcta. Es una temporada baja larga, ya ha sido una locura con todos los intercambios, muchachos que van a diferentes equipos, lo que sea”,dijo Garoppolo para SiriusXM NFL Radio.

Futuro incierto

La franquicia de San Francisco declaró públicamente hace semanas, que no traspasarían a Jimmy ‘G’, si no encontraban una situación adecuada para el vetarano, dejando abierta la posibilidad de que regresa a la titularidad, algo que también luce inseguro, al seguir rehabilitándose de su lesión, y con un joven con potencial como Trey Lance.

Sobre la situación de su aún compañero Deebo Samuel, Garoppolo de 30 años, defendió a su amigo, y dijo no entender lo que envuelve a su predicamento, pero aseguró desearle lo mejor.

"No sé exactamente qué está pasando detrás de escena, cuáles son las razones de todo, pero lo que obtendrían en Deebo es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Uno de los mejores jugadores de fútbol, uno de los mejores muchachos con los que he jugado. Y he estado con Deebo desde que era un novato, así que lo he visto evolucionar y crecer. La forma en que marca el tono para nosotros, en la práctica, en los juegos, en las reuniones, lo que sea, él pone su corazón en ello, y tienes que apreciar a un tipo así, solo un compañero de equipo que está dispuesto a arriesgarlo todo por ti. "Sin embargo, todo esto funciona para él, se merece su dinero, lo obtendrá, de una forma u otra, solo deseo lo mejor para él. Es todo el tiempo y lo aprecio como amigo", aseguró.