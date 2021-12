NFL: Reescribe protocolo de miembros vacunados que sean positivos a Covid-19

Estados Unidos.- La National Football League (NFL) actua de manera rápida y precisa para que el aspecto inquietante del brote de casos positivos por Covid-19 en la última semana se disminuya lo antes posible para finalizar con la mayor seguridad la temporada regular 2021-22.

Así como anticipó en cooperación con la Asociación de Jugadores Profesionales (NFLPA) un nuevo protocolo que entrará en vigencia tras la culminación de la actual Semana 15, también se dedicó en corregir el protocolo que será puesto en órbita exclusivamente para jugadores contagiados por el virus y que ya se encuentren vacunados contra el Coronavirus.

"La información médica indica claramente que esta variante (Ómicron) es significativamente más contagiosa, pero posiblemente menos severa que variantes anteriores, especialmente para la gente que está completamente vacunada y recibió el refuerzo", mencionó el comisionado Roger Goodell. "Nuestra experiencia con la variante Ómicron es consistente con las expectactivas aunque más jugadores y personal han dado positivo, dos tercera partes son asintomáticos", explicó .

Por otro lado, a partir del siguiente domingo, aquellos jugadores que no están vacunados al igual que los elementos con síntomas por Covid-19 serán sometidos a varios exámenes, de acuerdo al protocolo que modificó la NFL. Si deciden darse de baja tendrán hasta el lunes para presentar un escrito, únicamente miembros de alto riesgo.

A lo largo de esta semana el campeonato y la Asociación de Jugadores Profesionales actualizaron los protocolos para autorizar que los asintomáticos vuelvan con el resto de su franquicia si presentan dos pruebas negativas el mismo día o una negativa y otra de anticuerpos.

REPROGRAMÓ TRES EMPARRILLADOS POR COVID-19

El día de ayer (viernes) la National Football League (NFL) se encargó de recalendarizar tres partidos de la vigente Semana 15 por el alto conteo de casos positivos por el virus del Covid-19. De esa manera habrá dos emparrillados el día lunes y dos el martes.

Los encuentros que la liga aplazó de su programación inicial fueron Las Vegas Raiders vs Cleveland Brown, duelo a disputarse el 20 de diciembre. Entre tanto, Seattle Seahawks vs Los Ángeles RAMS y Washington Football Team vs Philadelphia Eagles serán para el martes 21.

