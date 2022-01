NFL: Revelan posibles razones por las que Antonio Brown habría perdido la cabeza

Después de que el aún receptor de los Tampa Bay Buccaneers, Antonio Brown, abandonara el partido del domingo en contra de los New York Jets, quitándose el uniforme y lanzándolo a la banca, para después irse del MetLife Stadium haciendo gestos a las gradas que parecían decir “adiós”, han comenzado a escucharse algunas de las razones por las que el talentoso pero polémico jugador habría hecho lo que hizo.

La primera versión, dada a conocer por el reconocido periodista Ian Rapoport para la cadena NFL Network, indica que Bruce Arians, entrenador en jefe de los ‘Bucs’, habría pedido a Brown que entrara al juego, a lo que el receptor se habría negado.

La razón por la que dijo que no, según diversas fuentes, Brown habría alegado no sentirse en condiciones físicas para jugar, algo que el cuerpo técnico no le creyó, y le habrían dicho al receptor que si no iba a entrar al partido, no debería estar en el campo.

Dicho esto, Antonio Brown habría procedido a quitarse el uniforme y lanzarlo a las gradas como bien quedó documentado en diversos videos que circularon rápidamente en redes sociales.

Arians desmiente

Después del encuentro, Bruce Arians ha sido abordado por los medios de comunicación, quienes le preguntaron en reiteradas ocasiones sobre el acontecimiento de Brown, a lo que el entrenador en jefe negó que el receptor estuviera lastimado.

Bruce Arians, entrenador de los Tampa Bay Buccaneers. Foto: AFP

Otra de las versiones que se maneja por las que Brown habría hecho semejante berrinche, sería porque no estaba recibiendo la compensación económica que habría querido, por lo que habría causado dicho escándalo para ser despedido.

De acuerdo con Michael Ginnitti de Spotrac, Brown necesitaba 8 recepciones más para recibir un bonus de 333333 mil dólares, 55 yardas para obtener un bonus por la misma cantidad, y otro bonus por dicha cifra si conseguía una anotación más vía recepción, por da qué pensar el hecho de haber quedado fuera de las principales jugadas del equipo.

Esto, bien podría haber motivado a Brown a negarse a salir al campo, y forzar su salida de la franquicia de Florida.

La verdad es que solamente Brown y Bruce Arians, y el cuerpo técnico del equipo saben la verdad, aunque cada uno seguramente va a tener distintas versiones, sin embargo, después de que el entrenador dijera que Brown ya no pertenece al equipo, hasta hoy martes, el polémico receptor, no ha sido cortado oficialmente.