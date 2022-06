NFL: Richard Sherman se unirá a las transmisiones de NFL por Prime Video en los jueves de futbol por la noche

Como ya se venía anunciando, pero ahora hecho oficial, el ex esquinero de los Seattle Seahawks y San Francisco 49ers de la NFL, Richard Sherman, ha firmado un contrato con la plataforma de streaming Amazon Prime Video, misma que transmitirá partidos de temporada regular a partir de este 2022.

Sherman, de 34 años, se unirá al equipo de Prime Video como comentarista, durante las transmisiones de ‘Thursday Night Football’ (TNF), es decir, los jueves de fútbol por la noche, aunque de acuerdo a declaraciones para Steve Wyche de NFL Network, no cierra las posibilidades de regresar a los emparrillados.

"No, no, todavía dejaré esa puerta abierta todo el tiempo que pueda. Obviamente voy a seguir entrenando y manteniéndome en forma, pero debo aprovechar las oportunidades cuando se presenten, y esta es una oportunidad increíble con Amazon, así que no podía dejarla pasar", le dijo Sherman a Wyche.

Leyenda viviente

En su carrera como profesional del fútbol americano tanto con los Seahawks y los 49ers, Richard Sherman fue 5 veces seleccionado al Pro Bowl, 3 veces al primer equipo All Pro, 2 veces al segundo, elegido en el Equipo de la Década, líder en intercepciones en 2013, y campeón del Super Bowl en 2014.

"Siento que es importante que los jugadores continúen impulsando el juego y educando a los fanáticos a través de la experiencia real y el intelecto real y tratando de llevarlos aún más al juego”, dijo Sherman sobre las razones que lo llevaron a unirse a las transmisiones de Amazon.

Sherman fue parte de una extraordinaria defensiva liderada por él y Bobby Wagner, que junto a Russell Wilson como mariscal de campo, lograron 2 apariciones consecutivas en el Super Bowl, venciendo en 2014 a los Denver Broncos, y cayendo en 2015 ante los New England Patriots.

"Creo que tratas de simplificar todo lo que puedes para ellos, pero creo que cuanto más informados y educados estén los fanáticos, mejor será la experiencia. Quieres ayudarlos a entender a su equipo, entender por qué sucedió este touchdown, entender por qué sucedió esta gran carrera, entiendo por qué sucedió esta intercepción, y creo que puedo hacer eso", agregó Sherman.