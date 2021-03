NFL: Rob Gronkowski aseguró que jugará en la próxima temporada 2021-22

Tampa, Florida.- Rob Gronkowski, el famoso "escudero" de Tom Brady, quien volvió del retiro para disputar una nueva temporada en la National Football League (NFL), pudo confirmar que su estancia en el futbol americano profesional continuará por una siguiente periodización.

El ala cerrada termina contrato con los Bucaneros de Tampa Bay la siguiente semana, concretamente para el día 17 de marzo. Afirmó el pasado miércoles que planea seguir en la liga y en las primeras horas de este jueves en entrevista para TMZ reiteró su deseo por ingresar a los emparrillados de la edición 102.

"Estoy de vuelta y regresaré a jugar al futbol americano. Amo este deporte, me fascinó el volver a jugar el último año. Me la pasé my bien", externó Rob Gronkowski.