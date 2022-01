NFL: Rob Gronkowski dejó dudas sobre su continuidad con la franquicia de Tampa Bay

Un nuevo jugador de la NFL ha dejado pendiente su retorno a los emparrillados para la siguiente temporada, y se trata del ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers, Rob Gronkowski.

En declaraciones hechas para el sitio TMZ Sports, ‘Gronk’ dejó entrever que podría no volver a jugar, y retirarse por segunda ocasión en su carrera, aunque también dijo que se tomará un tiempo para analizar su futuro.

"Si me dijeran, 'Rob, debes decidir ahora, justo en este segundo, si vas a jugar el año que viene', yo diría que no. Han pasado dos días después de que terminó la temporada. Diría que, 'No, no voy a jugar'", expresó un animado Gronkowski a TMZ Sports.