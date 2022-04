NFL: Rob Gronkowski todavía no tiene una respuesta en cuanto a su futuro

Una vez que se anunció el regreso del retiro de Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers, muchos creyeron que horas más tarde se anunciaría de la misma manera la vuelta a la NFL con los ‘Bucs’, de Rob Gronkowski, pero esto no ha sido así.

Uno de los mejores amigos y aliados dentro del campo de Brady, en entrevista para TMZ, dijo que en un evento de caridad hace algunos días evitó cachar, para que no lo animara a volver a los emparrillados.

"Sabía que si comenzaba a atrapar algunos pases, mi cabeza habría comenzado a girar, como, 'Oh, mierda, tengo que volver al campo'. Y, en este momento, no estoy listo para volver a ese campo. No estoy listo para comprometerme con el fútbol en este momento", dijo Gronk.

Se tomará su tiempo

Una vez terminó la campaña para los Buccaneers, que cayeron eliminados en la ronda divisional en contra de los a la postre campeones del Super Bowl, Los Ángeles Rams, ‘Gronk’ dijo que se tomaría su tiempo para tomar su decisión, y así está siendo.

El ala cerrada agente libre, ha mencionado en varias ocasiones que no piensa atrapar pases que no sean de Tom Brady, y el mismo club de Florida ha dejado la puerta abierta al regreso de Gronkowski, en cuanto este se decida a volver, si es que así lo determina.

Rob Gronkowski es un 4 veces campeón del Super Bowl, 3 con los New England Patriots y uno más con los Buccaneers, además de 5 veces seleccionado al Pro Bowl, 4 veces al primer equipo All Pro, líder en una ocasión en anotaciones por recepción, y elegido en el Equipo de la Década.