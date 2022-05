NFL: Robert Woods se siente muy bien, y está listo para aportar a los Titans en el 2022

Los Ángeles Rams se consagraron campeones del Super Bowl en febrero, tras derrotar a los Cincinnati Bengals en el majestuoso SoFi Stadium, que dicho sea de paso es la casa de los angelinos.

Este gran éxito de los Rams en la postemporada 2022 de la NFL, Robert Woods tuvo que presenciarlo desde el banco, al estarse recuperando de un desgarro de ligamento cruzado, y aunque también es un campeón del ‘Super Tazón’, sabe que no fue lo mismo, al no poder estar en el campo con sus entonces compañeros.

Días después de haber terminado la temporada con la victoria de los Rams ante los Bengals, Woods fue traspasado a los Tennessee Titans, quienes apostaron por su talento, a pesar de venir de una grave lesión.

Listo para el reto

Robert Woods, en declaraciones hechas para el sitio web del club, aseguró sentirse muy bien en la etapa que se encuentra de su rehabilitación, y que está ansioso de poder aportar su granito de arena para los Titans.

"De hecho, siento que me están frenando un poco. Estoy tratando de volver lo mejor que puedo, simplemente haciendo todo lo que (el entrenador) Todd Toriscelli me pide que haga, tratando de mantenerme concentrado y ser paciente. En este momento me siento muy, muy bien, poniéndome en marcha, siendo capaz de hacer algunas cosas", dijo Woods.

El vetarano de 30 años, el curso anterior dejó registros de 556 yardas, con 45 recepciones, y 4 anotaciones en apenas 9 partidos antes de lesionarse, acabando con una temporada en la que apuntaba al mejor año de su carrera.

Te recomendamos leer

"Pero realmente mi objetivo principal es estar listo y volver a estar en plena forma. Solo quiero estar listo para jugar cuando sea el momento. Es una temporada larga y tienes que estar preparado para jugar cada partido, y prepárate para durar y ser explosivo", agregó Woods.