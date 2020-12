NFL: Roger Goodell aseguró que no buscarán la vacuna por Covid-19

Estados Unidos.- La fase regular de la National Football League (NFL) esta a semanas de culminar para comenzar a encontrar los equipos clasificados a postemporada y quienes tendrán la oportunidad de buscar uno de los puestos vacantes en la ronda de comodínes.

Sin embargo, el tema principal que ha puesto de cabeza por casi 14 semanas de haber comenzado la campaña 2020-2021, es la pandemia por Covid-19. De modo que los elementos y las pruebas para encontrar una posible vacuna ha comenzado a circular de manera efectiva, por lo que ya se disfribuye en los hospitales, pero dentro del futbol americano, no podrían ser utilizadas, por ninguno de los miembros de la NFL.

Rememorando que en los Estados Unidos, existe la mayor cifra de muertes y contagios en 24 horas, al igual que ser el país número 1 en, tristemente, fallecidos por coronavirus. Y pese a ser un país primer mundo, en casi año entero tampoco ha logrado la creación de una vacuna exitosa.

Por lo que dentro del deporte de las tacleadas, se han seguido diversos protocolos para no correr el riesgo de estar en contacto con el virus, no obstante, se han encontrado varios casos en diversas franquicias participantes, pese a eso, el comisionado Roger Goodell explicó que en la NFL no se tratará de buscar la vacunación para ninguno de los jugadores ni personal.

“La vacuna, es algo que se maneja en niveles más altos y dada la prioridad para todos los trabajadores de salud, rescatistas y personalidades que están en líneas de mayor riesgo, nosotros no vamos a entrar en esas categorías, por lo que no planeamos buscar la vacuna", aclaró posterior al partido de Tampa.

Ya que Goodell forma parte de los comisionados principales de la National Football League, al igual que ser el fundador del reglamento oficial de la temporada, viajó al partido de Vikingos en su visita al Estadio Raymond James Stadium de Tampa Bay, inmueble para el siguiente Super Bowl LV, y referir que nadie de la liga serà vacunado a 55 dìas de celebrarse el Super Tazón.

Al igual que el tratar de revertir la posible cantidad de fanáticos en los graderios, estipulando un 25 por ciento de su aforo desde la jornada 6, puesto que varios equipos contaron con estadio lleno en algunos partidos, esperando el mejoramiento de su país para lograr determinar cuantos aficionados podrían asistir al evento del próximo 7 de febrero en Tampa Bay.

“Buscaremos la posibilidad de contener el mayor número de seguidores que podamos, de una manera segura en el feudo de Raymond James Stadium. No puedo asegurar un número específico pero nuestro enfoque será el de mantener la protección y seguridad de los participantes en el Super Bowl, al igual que el resto de su personal", finalizó Roger Goodell.