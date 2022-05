NFL: Ron Rivera y la gerencia de Washington nunca tuvo dudas sobre elegir a Jahan Dotson en el Draft

La primera selección de los Washington Commanders en la primera ronda del Draft de 2022 de la NFL, fue el receptor abierto Jahan Dotson, proveniente de la Universidad de Penn State, el quinto receptor general en ser elegido.

Dotson, de 22 años, fue la selección número 16 global, después de pasar 4 años como universitario, con su último año siendo el mejor de su carrera, dejando números de mil 182 yardas por recepción, 91 recepciones, y 12 anotaciones, razones que no dejaron dudas para los Commanders de que sería el elegido.

"Teníamos una buena cantidad de jugadores disponibles. Uno de los muchachos en ese grupo era Jahan, con quien nos sentimos muy, muy bien. Nos sentimos tan bien con él que no lo trajimos en una visita, solo porque sentimos que sabíamos lo suficiente sobre él, que era el tipo de persona con la que esperábamos tener una oportunidad, y efectivamente lo hicimos", dijo Ron Rivera, entrenador de los Commanders para Rich Eisen de NFL Network en The Rich Eisen Show.

Dotson será ahora compañero de Antonio Gibson, receptor que entrará en su tercer año con los Washington Commanders, y que viene de superar por primera vez las mil yardas por recepción, además de 7 anotaciones, pudiendo hacer una pareja explosiva con Jahan.

"Era un tipo sobre el que realmente no teníamos ninguna pregunta. Tuvimos a más de seis miembros de nuestro personal allí para su día profesional, hicieron muchos antecedentes sobre él mientras estuvieron allí. Hemos hecho muchos antecedentes sobre él a lo largo. Simplemente sentimos que este era un tipo sobre el que no teníamos ninguna pregunta, por lo que no queríamos levantar ninguna bandera en lo que respecta a él, así que optamos por no traerlo".

Con la llegada de Dotson, los Commanders buscarán mejorar la posición 22 en yardas por recepción en la que quedaron el año pasado, así como la posición 20 en yardas por pase.