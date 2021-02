NFL: Rusell Wilson podría albergar en alguno de estos equipos para la nueva campaña

Seattle, Washington.- En las primeras horas de este jueves 25 de febrero se han reconocido en los Estados Unidos que el pasador de los Seattle Seahawks, Rusell Wilson, estaría viviendo sus últimos momentos con los Halcones, pues cuatro franquicias contemplan interés en el egresado de NC State.

Con información de la plataforma The Athletic, los Raiders de las Vegas, Miami Dolphins, los Jets de New York y los New Orleans Saints, son las opciones viables para que el lanzador de 32 años firme para jugar en la siguiente temporada 2021-22 de la National Football League (NFL).

"Algunas personas en la liga han tienen en mente que el acaecimiento sería un intercambio, si no en esta temporada baja, en alguno de los siguientes instantes en el futuro cercano", refirió la publicación acerca del tema de Wilson.

Hace dos días, concretamente, la franquicia de Seahawks dio a conocer las condiciones que tendrían que realizar los rivales para proceder con los servicios del quarterback; tres selecciones de primera ronda en el vecino Draft 2021, celebrado del 29 de abril al 1 de mayo.

No obstante, los rumores sobre su cambio de sede dio comienzo el pasado domingo, cuando el periodista de CBS Sports, Jason La Confora, anunció que la posible renovación quedaría en un canje, debido a que el mariscal de campo manifestó su descontento por no mejorar en los emparrillados, especifícamente con la línea ofensiva.

Además el jugador reconoce que es pieza para continuar en el campo del CenturyLink Field, sin embargo en su recorrido con los medios americanos argumentó que su futuro no es seguro. En caso de perdurar por un año más bajo la dirección del entrenador en jefe Pete Carroll, seguirá realizando su labor oportuna para buscar el Super Bowl LVI.

Como todo jugador, nunca quisieras que te golpeen, esa es la realidad de jugar en esta posición. Me han capturado 400 veces, tengo que localizar la manera para ser mejor todavía, si es con Seahwaks o en otro equipo, yo daré lo mejor de mi", expresó.

Rusell Wilson ha calificado a los Halcones Marinos de Seattle por ocho ocasiones en 9 temporadas. Pese a no levantar el famoso Vince Lombardi, la franquicia ha estado en la línea para celebrar un campeonato de liga. Principalmente en el Super Bowl XLIX, donde fue interceptado en yarda 1 a segundos del cierre del emparrillado.

Rusell Wilson se concentra durante el emparrillado

