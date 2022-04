NFL: Russell Wilson recibió consejos del gran Peyton Manning tras su llegada a los Broncos

El reto de cambiar de equipo, y dejar a la franquicia en la que se estuvo durante 0 años, para intentar alcanzar el éxito en una nueva, no es cualquier cosa, siendo esto algo que el gran Peyton Manning entiende a la perfección.

Quien fuera 5 veces Jugador Más Valioso de la NFL, pasó los primeros 13 años de su vida profesional con los Indianápolis Colts, con quienes lo ganó todo individualmente, y colectivamente el Super Bowl del 2007.

Tras ser dejado en libertad por los Colts, firmó con los Denver Broncos, donde continuó con su trayectoria, algo similar a lo que está pasando ahora mismo el mariscal de campo Russell Wilson.

Nuevo reto

Wilson fue cambiado a los Broncos, después de pasar sus primeros 10 años con los Seattle Seahawks, y ahora será el titular en el equipo de Colorado, e intentará llevar a la franquicia de nueva cuenta a la cima, por lo que Manning ya se ha acercado a darle consejo.

"Hablé con Russell varias veces y tuvimos conversaciones sobre algunas de las cosas que me ayudaron en mi transición a un equipo diferente que creo que se puede aplicar a cualquiera que dé el salto, especialmente después de estar en un lugar durante mucho tiempo", dijo Manning a Ryan O'Halloran de The Denver Post .

Curiosamente, Manning, quien es un 2 veces campeón del Super Bowl, uno con los Colts y otro con los Broncos, perdió en el 2014 el ‘Super Tazón’ en contra de los Seahawks, que fueron comandados por Wilson, que estaba en su segunda campaña en la liga.

"He tenido conversaciones con el entrenador (Nathaniel) Hackett también sobre algunas de esas cosas, tal vez algunas cosas que hacer y no hacer que me ayudaron y ciertamente pueden aplicarse y Russell puede comenzar a funcionar aquí en su primer año", agregó.

Manning se retiró en el 2015 tras ganar su segundo Super Bowl, que vino en contra de los Carolina Panthers, y desde entonces, Denver se ha perdido los playoffs en cada una de esas 6 temporadas que han pasado.