NFL: Ryan Fitzpatrick se unió al equipo de NFL On Prime Video como analista de partidos

Hace aproximadamente 20 días, Ryan Fitzpatrick anunció su retiro de los emparrillados, después de una carrera de 17 temporadas en la National Football League (NFL) a los 39 años.

Hoy, se ha revelado el siguiente paso en su carrera fuera del campo, para unirse al equipo de NFL On Prime Video, donde fungirá como comentarista en las transmisiones de partidos durante la temporada 2022 de la liga, así reportó Andrew Marchand del New York Post.

‘Fitzmagic’ se une así a los ex jugadores Richard Sherman y Tony González a equipo de dicha plataforma de streaming, que a partir de la campaña entrante, transmitirán partidos de ‘Thursday Night Football’, es decir, los jueves por la noche.

Visión y veteranía

Si hay algo que Ryan Fitzpatrick tiene, es experiencia, ya que jugó al máximo nivel durante casi 2 décadas, por lo que su conocimiento del juego será de gran valor a la hora de aportar un análisis previo a los partidos.

En su carrera, Fitzpatrick portó la playera de los Rams, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Tennessee Titans, Houston Texans, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins, y Washington Commanders.

“Amazon saltó hacia mí. En términos de esto, es algo fresco y nuevo. Simplemente tenía mucho sentido en lo que estaba tratando de entrar . Y, también, para poder sentarme con mis hijos y ver algunos de estos juegos el domingo. Es algo para lo que no he tenido mucho tiempo en los últimos 17 años”, dijo Fitzpatrick en entrevista con Andrew Marchand del New York Post.