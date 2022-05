NFL: Ryan Tannehill dijo que no cree que sea su labor ser mentor de Malik Willis

Los Tennessee Titans seleccionaron en la posición 86 general de la tercera ronda a Malik Willis en el Draft 2022 de la National Football League (NFL), uno de los mejores prospectos en cuanto a mariscales de campo.

El producto de la Universidad de Liberty, tiene la el brazo, la velocidad en piernas, así como la juventud y el talento para convertirse en el mariscal de campo del futuro cercano con los Titans, algo que sin duda no emociona a Ryan Tannehill, ‘quarterback’ titular, quien se deslindó de la responsabilidad de ser su maestro.

"Estamos compitiendo entre nosotros. Estamos viendo la misma cinta, estamos haciendo los mismos ejercicios. No creo que sea mi trabajo guiarlo, pero si él aprende de mí en el camino, eso es algo grandioso", dijo Tannehill sobre Willis en conferencia de prensa.

Competencia interna

Claro está que Tannehill se deberá esforzar al máximo para conservar su puesto frente a un talento como Willis, y está consciente de que en caso de un bajón de juego, Malik, de 22 años, estará listo para tomar su puesto, algo que históricamente ya ha sucedido.

"Le envié un mensaje de texto a Malik justo después de que lo reclutamos. "No me informaron de eso de antemano, pero es lo mismo con AJ, ¿verdad? El equipo hará lo mejor que crea que es lo mejor para el equipo. No tengo problemas con Malik. Estamos buscando agregar talento y muchachos que puedan ayudarnos. Lo agregaremos a la sala y seguiremos desde allí", agregó Tannehill.

Tannehill tendrá la ventaja de ser el vetarano con experiencia, con 3 temporadas en los Titans, después de pasar sus primeros 6 años con los Miami Dolphins. Ryan ha sido una vez seleccionado al Pro Bowl, ha sido una vez líder en rating de pasador, con 64.2 por ciento de eficiencia en pases completos en su carrera.