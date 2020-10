NFL: Salen dos positivos más de Coronavirus en los Titans

Otro jugador, el fullback Khari Blasingame, y otro integrante del personal de los Titans de Tennessee dieron positivo por el coronavirus, mientras que en el resto de la NFL no hubo ningún nuevo caso positivo el domingo, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

El brote en las filas de los Titans llegó a 20 casos, con 18 positivos desde el martes.

La liga dio a conocer los resultados después de que pospusieron el juego de los Patriots en Kansas City para el lunes en la noche. El quarterback titular de Nueva Inglaterra Cam Newton y Jordan Ta’amu, mariscal de campo del equipo de prácticas de los Chiefs, fueron añadidos el sábado a la lista de bajas por COVID-19.

Newton publicó el domingo en Instagram que utilizará el tiempo que esté ausente para “sanar y reflexionar en las otras increíbles cosas por las que debo estar agradecido”.

La persona habló con la agencia de noticias AP bajo la condición de anonimato el domingo debido a que tanto la NFL como los Titans no habían anunciado los últimos resultados.

Las pruebas negativas del domingo incluyen la del fullback de los Saints de Nueva Orleans Michael Burton que dio positivo el sábado, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Los Saints se enteraron del resultado positivo después de salir de Nueva Orleans para su juego del domingo en Detroit y realizaron una ronda adicional de exámenes a jugadores y miembros del personal durante la noche.

Los Saints vencieron 35-29 a los Lions.

Minnesota (1-3) y que perdió ante Tennessee la semana pasada, venció a Houston (0-4) el domingo. Después del encuentro, el coach Mike Zimmer dijo que uno de sus titulares arrojó un falso positivo en una prueba rápida antes del encuentro y se sometió a dos exámenes más en el estadio antes de recibir la autorización para jugar.

El equipo también tuvo otros tres jugadores cuyos resultados no fueron concluyentes y tuvieron que someterse a nuevas pruebas, lo que los obligó a entregar su lista de jugadores inactivos 10 minutos tarde.

El lunes, la liga llevará a cabo una conferencia telefónica con los 32 equipos para reforzar la necesidad de seguir los protocolos, incluyendo los cambios que realizaron esta semana tras el brote en los Titans, proporcionando actualizaciones de pruebas, así como el rastreo de contactos y cumplir las medidas de higiene.

La noche del lunes, los Patriots jugarán en Kansas City desde las 7.05 de la noche, tiempo del este. El choque entre los Falcons de Atlanta y los Packers de Green Bay comenzará ahora a las 8.50 de la noche.

El domingo fue el sexto día consecutivo que un integrante de la organización de los Titans tuvo un resultado positivo. Los Titans esperaban volver a sus instalaciones el lunes o martes, pero deberán tener días consecutivos sin un sólo positivo antes de que eso ocurra.

El miércoles es la fecha más próxima que podrían volver a sus instalaciones, el día en el que Tennessee comenzará sus entrenamientos para enfrentar a los Bills de Búfalo el 11 de octubre.

El brote en Tennessee aparentemente comenzó el 24 de septiembre cuando el cornerback Greg Mabin, del equipo de prácticas, fue puesto en la lista de reservas por COVID-19. El resultado del coach de linieros Shane Bowen salió positivo el 26 de septiembre y no viajó con el equipo a Minnesota.

Después de que la NFL optó por posponer el juego del domingo de los Titans frente a Pittsburgh, la liga lo reprogramó para la semana 7, el 25 de octubre cuando Tennessee tenía una semana de descanso. La liga también cambió el descanso de Baltimore a la Semana 7, por lo que los Ravens podrán enfrentar a Pittsburgh el 1 de noviembre.