NFL: Salud de CJ Uzomah preocupa a los Cincinnati Bengals

En la última práctica de los Cincinnati Bengals, el ala cerrada CJ Uzomah, estuvo presente, pero con una sesión aparte, ya que aún no se recupera de una lesión de rodilla sufrida en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana de la NFL ante los Kansas City Chiefs.

Durante el entrenamiento, en el que se tuvo presencia de medios de comunicación, Uzomah estuvo por un lado del campo en la bicicleta estacionaria, y después un poco de trote de resistencia.

Uzomah fue sacado en el carrito para lesionados del partido ante los Chiefs, con una lesión de ligamentos de su rodilla, y luego regresó al banquillo de suplentes con sus compañeros pero en muletas.

Ya tiene sustituto

En caso de que no pueda recuperarse a tiempo para el Super Bowl, Uzomah, ya tendría reemplazo, con Drew Sample listo para tomar su lugar.

"Obviamente, cuando un tipo como CJ se cae y tu pensamiento inicial es simplemente un shock. Nunca le desearías eso a nadie. Es uno de los líderes de este equipo. Es una bujía para nosotros. Así que solo esa reacción instantánea es que no sabes lo grave que es, cosas así. Nunca quieres ver que eso le suceda a un chico... Para mí y los otros alas cerradas, no creo que haya ningún estremecimiento en ese tipo de situación”, dijo Sample.

El especialista defensivo de 25 años aseguró que saben que los Rams son un equipo difícil, y muy bueno, pero que harán su máximo esfuerzo para llevarse la victoria.

"Realmente no hay debilidades en su defensa. Sabemos que va a ser un desafío. No nos gustaría que fuera de otra manera a este nivel... (A la ofensiva) tratamos de ser equilibrados. Lo intentaremos todo, pero no forzarlo. Pero sabemos que nos enfrentamos a un buen equipo. Estamos listos para eso y tenemos algo de tiempo extra para prepararnos. Estamos emocionados, no lo querríamos de otra manera. quieren ir contra los mejores y definitivamente son los mejores", aseguró.