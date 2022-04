NFL: Sam Darnold cree que puede ser un buen mariscal de campo en la liga con los Panthers

Para Sam Darnold, hubo un momento en las semanas pasadas, en las que parecía que sus días estaban contados en los Carolina Panthers, después de apenas un año en la NFL con la franquicia.

Los Panthers fueron uno de los equipos que pujaron fuerte por intentar conseguir al mariscal de campo Deshaun Watson, que finalmente fue traspasado de los Houston Texans a los Cleveland Browns, y de la misma estuvieron analizando a mariscales de campo veteranos, así como la posibilidad de elegir a un ‘quarterback’ de primera ronda.

Sin embargo, nada de esto al final se concretó, y los Panthers mantuvieron a Darnold, pero más bien porque no les quedó de otra.

No pierde la confianza

El que fuera la tercera selección de primera ronda en el Draft de 2018, elegido por los New Jets, donde estuvo sus primeros 3 años, Sam Darnold, de 24 años, en el podcast Bussin' with the Boys del tackle izquierdo de los Titans Taylor Lewan, no pierde la confianza en su talento.

"Realmente lo es, y aquí es donde no vas a creer lo que digo, pero ten paciencia conmigo", dijo. "Realmente es como si pasara lo que pasara, porque al final del día, está fuera de mi control, y lo sé. Tengo suficiente seguridad en mí mismo para decir, 'Sé que soy un buen mariscal de campo". Sé que puedo ser un buen mariscal de campo en esta liga. Lo he demostrado. Y sé que hay un equipo, si pasa algo, me querría", aseguró.

La realidad, es que los números demuestran lo contrario, es decir, que Darnold no ha sido un buen mariscal de campo en su tiempo en la liga, ni en su tiempo en los Jets, ni en su único año con los Panthers.

En su primer año con New York sumó 2 mil 865 yardas, con 17 pases de anotación, con 15 intercepciones, y con 57.7 de eficiencia en pases completos. En su segundo año, tuvo 3 mil 24 yardas por pase, 19 pases de anotación y 13 intercepciones, con 61.9 por ciento de eficiencia en pases completos.

Para su tercer temporada y última con los Jets, registró 2 mil 208 yardas, apenas 9 pases de anotación, 11 intercepciones, y 59.6 por ciento de eficiencia en pases completos, mientras que en su primer año con los Panthers el curso pasado, tuvo 2 mil 527 yardas, 59.9 por ciento de eficiencia en pases completos, y de nueva cuenta, más intercepciones, con 13, que pases para anotación, con 9.