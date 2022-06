NFL: Sam Howell dijo que estará listo para cuando su nombre sea llamado en Washington

Después ser considerado como una selección de primera ronda, el mariscal de campo Sam Howell cayó hasta la quinta del Draft 2022 de la NFL, siendo seleccionado en la posición 144 por los Washington Commanders.

Howell, de 21 años, quien fue el estrella de la Universidad de North Carolina durante 3 años, apunta a ser el suplente de Carson Wentz en el equipo capitalino, situación de la que dice no tener problemas, y por el contrario, se mantendrá listo para cuando reciba su oportunidad.

"Para mí, sólo voy a aceptar mi papel. Hacer todo lo que pueda para tratar de mejorar cada día. Y cuando mi nombre sea llamado, estaré listo”, dijo Howell para Ethan Cadeaux del NBC Sports Washington.

Nueva experiencia

En el que será su primer año en el máximo nivel de los emparrillados, Sam Howell volverá a ser suplente por primera vez en años, pero entendiendo que su situación es diferente ahora en el profesionalismo, al estar entre jugadores élite.

"Probablemente la última vez que no fui titular fue cuando jugué en un partido de las estrellas cuando estaba en séptimo grado. El hijo del entrenador jugó de quarterback. En realidad, yo jugaba de extremo defensivo. Así que esa es probablemente la única vez en mi vida que no he sido el quarterback titular”, aseguró Howell.

Fue una carrera bastante destacada para Howell en su paso por North Carolina, completando el 63.8% de sus pases para 10 mil 283 yardas con 92 pases para anotación, y 23 intercepciones, mientras que por tierra generó mil y 9 yardas en 369 intentos con 17 anotaciones adicionales.

Te recomendamos leer

Será un primer año en el que las oportunidades probablemente sean escasas para Howell, ya que Carson Wentz fue adquirido esta temporada baja con el objetivo de que sea el titular, mientras que Taylor Heinicke regresó como el suplente, lo que deja al novato en el tercero al orden.