NFL: Saquon Barkley confía en su rodilla, y ya está comenzando a sentirse como él mismo de nuevo

En 2020, el corredor estrella de los New York Giants, Saquon Barkley, sufrió un desgarro de ligamento cruzado en una rodilla, por lo que se vio limitado a solamente 2 partidos en la temporada de la NFL.

Para el 2021, ya recuperado, Barkley jugó 13 partidos, pero también perdió tiempo debido a una lesión en su tobillo, además de haber dado positivo a COVID-19 en un lapso del curso.

La quinta campaña de Barkley en los emparrillados espera dejar las lesiones atrás, y probar que no está acabado, demostrando que todavía puede volver a su mejor forma como en sus primeros 2 años.

Su objetivo

En declaraciones publicadas por el sitio NFL.com, Saquon Barkley dijo que ya se está comenzando a sentir como él mismo, y que ya no tiene en mente la grave lesión de rodilla que lo apartó un año de los campos.

"Me siento mucho mejor de lo que me sentía en este momento el año pasado. Me estaba rehabilitando. Mi cuerpo se siente bien. Mi cuerpo se siente fuerte. Siento que recuperé mi fuerza. Siento que recuperé mi velocidad. Siento que puedo confiar en mi rodilla nuevamente, confiar en mí mismo para hacer jugadas y no pensar en eso". Incluso cuando sientes que confías en ti mismo, como regresar y ver una película, se correlaciona con cómo te sientes y lo que realmente estás viendo, poniendo en el campo", dijo Barkley para el sitio oficial del equipo.

En su primer año con los Giants, el joven de 25 años maravilló mil 307 yardas por tierra, 261 acarreos, con 11 anotaciones, mientras que su segundo, en 2019, volvió a superar las mil yardas (1003), con 217 acarreos, y 6 anotaciones.

Te recomendamos leer

En su corta carrera como profesional del futbol americano, Barkley ha sido nombrado Novato Ofensivo del Año, y fue elegido al Pro Bowl en 2018, es decir, en su primer año en la liga, que ha sido su mejor curso hasta el momento.