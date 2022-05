NFL: Saquon Barkley está complacido por la selección de Evan Neal en el Draft por la gerencia de los Giants

Después de 2 temporadas batallando con lesiones, Saquon Barkley tiene una nueva oportunidad de demostrar nuevamente su valía con los New York Giants, en la campaña 2022 de la National Football League (NFL).

Para esto, le ha llegado un nuevo refuerzo, recientemente elegido en la séptima posición de la primera ronda del Draft celebrado el fin de semana pasado, Evan Neal, quien tiene muy entusiasmado con su llegada a Barkley.

"Evan Neal, es un espécimen físico. Vino para la visita de los 30 mejores del draft. Toda la gente del draft estaba cerca de mi casillero. Él estaba allí y yo estaba como, oh Dios mío, ¿quién es ese?", dijo Barkley el martes, a través del New York Daily News.

Está en ellos dar el paso adelante

Saquon Barkley, en su primer año, fue elegido Novato Ofensivo del Año, y seleccionado a su primer y único Pro Bowl, al sumar mil 307 yardas, y 11 anotaciones, mientras que en su segundo año, agregó otra campaña de mil yardas (mil 103), y bajó a 6 anotaciones.

"Lo vi y pensé que no me enojaría si lo recogiéramos. No sabía que iba a caer tan lejos (al No. 7 en general), pero genial. Me alegro de que esté en nuestro equipo", agregó Barkley sobre Neal.

De la misma manera, tuvo palabras de elogio para la otra gran selección de los Giants, el apoyador externo Kayvon Thibodeaux, elegido en la quinta posición general.

"Son grandes talentos. Estoy especialmente emocionado egoístamente como corredor, cuando tienes un liniero de 6-7 y 350 libras ayudándote, pero no solo yo, el mariscal de campo también y nuestra ofensiva en general", comentó.