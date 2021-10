NFL: Se confirma fractura de 2 costillas para Rob Gronkowski y su baja es indefinida

Estados Unidos.- La noticia que no querían saber en Bucaneros llegó en las últimas horas, Rob Gronkowski es baja confirmada para la semana 4, 5 y posiblemente para unas más luego de que el cuerpo médico revelara que el ala cerrada tiene dos costillas fracturadas luego de su juego del pasado domingo.

De acuerdo con Ian Rapoport de NFL Network quien había confirmado apenas este sábado que Rob Gronkowski no tenía ninguna lesión en sus costillas pero que aún así no jugaría este domingo, anunció que se encontraron un par de fracturas finas lo que impedirá que tenga acción en más días de los esperados.

"Si bien las radiografías iniciales no mostraron fracturas, las pruebas de seguimiento mostraron dos fracturas finas", comentó en sus redes sociales lo que confirmó que el jugador ni siquiera hizo el viaje para medirse ante Patriots este domingo.

Esta noticia dejaría a Rob Gronkowski fuera de circulación de la NFL, ya la semana 4 y la 5 pues al no tratarse de una lesión más fuerte, esperan que en estos días puede mejorar, para regresar la fecha 6 aunque todavía no hay nada confirmado dado que no puede reaccionar de buena manera a la rehabilitación y le lleve más tiempo.

Así se confirmó la lesión del jugador de Bucaneros | Foto: Captura

El tema de la lesión tuvo toda la semana preocupado a los Bucaneros, luego de que Rob Gronkowski saliera del partido del domingo pasado y no regresara la procupación inició, luego en la semana sin presentarse a entrenar fue más presión para el equipo que no sabía si estaría listo. Para este sábado se había dicho que no había nada pero en horas todo cambio.

Ahora Tom Brady tendrá que salir con la compañía diferente para intentar sacar la victoria y recuperarse de la derrota del fin de semana pasado. Las acciones del juego iniciarán este domingo en punto de las 19:20 pm con el que se cierra las acciones del día domingo dejando el Chargers vs Raiders para el lunes por la noche.