NFL: Sean McVay quiere un nuevo comienzo para los Rams, en busca de repetir el título de Super Bowl

Con tal de no caer en la zona de confort, y no pecar de exceso de confianza, el entrenador en jefe de Los Ángeles Rams, Sean McVay, sabe que deberán tomarse la siguiente temporada de la National Football League (NFL) como un nuevo comienzo si pretenden intentar repetir.

"Fue una especie de buen momento, porque ahora representa, 'Vamos a pasar la página. No minimicemos lo que fue un gran año el pasado, pero eso no va a tener nada que ver con este año'", dijo McVay para Associated Press.

En caso de que logren repetir su título de campeones, serán el primer equipo que consigue esta hazaña en 18 años, desde que los New England Patriots lo hicieron en 2003 y 2004.

Lo dice por experiencia

Sin duda alguna que McVay sabe de lo que habla, ya que en el 2019, un año después de llegar hasta el Super Bowl donde cayeron ante los New England Patriots, se quedaron sin postemporada, algo que no quiere repetir un año después de por fin ganar el ‘Super Tazón’.

"Dejan de trabajar de la manera correcta, se instala la complacencia y el éxito anterior que crees que va a tener algo que ver con tu éxito futuro. Tenemos el tipo correcto de chicos en nuestro vestuario, el tipo correcto de entrenadores que están intrínsecamente motivados”, agregó McVay.

Fue un año redondo para los Rams, que consiguieron el mejor récord de la NFC Oeste con 12 triunfos y 5 derrotas, venciendo a los San Francisco 49ers en el Juego de Campeonato de la Nacional, para luego vencer a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI.

Por si fuera poco, tuvieron al mejor receptor del año en Cooper Kupp, que se quedó con la triple corona al ser líder en anotaciones, recepciones, y en yardas totales por recepción, además de terminar como el Jugador Más Valioso del Super Bowl, y Jugador Ofensivo del Año.

Te recomendamos leer

Durante esta temporada baja han asegurado a sus 3 pilares, el 3 veces Jugador Defensivo del Año, Aaron Donald, el mariscal de campo Matthew Stafford, y el mismo Kupp, además de haber agregado al apoyador 8 veces Pro Bowl y 6 veces All Pro Bobby Wagner, y al receptor abierto Allen Robinson, por lo que los Rams están en una posición inmejorable para poder repetir el éxito del curso anterior.