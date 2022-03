NFL: ¡Sorpresa! Bruce Arians anunció que dejará el puesto de entrenador en jefe de los Buccaneers

Una noticia que nadie veía venir, más, después de que Tom Brady anunció que siempre no se retiraba de la National Football League (NFL), para volver una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers.

Hace algunos minutos, Bruce Arians publicó un texto en el que dio a conocer que para efecto inmediato, dejará el puesto como entrenador en jefe de los Buccaneers, luego de 3 temporadas al frente de la franquicia de Florida.

Arians sorprendió a todos con su declaración, pero también dio a conocer que no se mantendrá en el equipo como consultor senior.

Su declaración

"He pasado la mayor parte de los últimos 50 años de mi vida en las laterales como coach de fútbol americano, de un modo u otro, "declaró Arians respecto a su salida, vía el comunicado. "Hoy, he tomado la decisión de salirme de las laterales para pasar a otro rol con la directiva de los Buccaneers, asistiendo a Jason Licht y su personal", escribió Arians

Arians es un 2 veces Entrenador del Año, ambos con los Arizona Cardinals, donde estuvo de 2013 a 2017, mientras que con los Buccaneers estuvo de 2019 a 2021, consiguiendo el Super Bowl en 2021, donde vencieron a los Kansas City Chiefs.

De la misma manera, anunció que el encargado de tomar su lugar será Todd Bowles, quien fungió como coordinador defensivo de Arians desde su llegada en 2019.

"Realmente, comencé a pensar en mi plan personal de transición al inicio de este receso de temporada. Quería cerciorarme de que cuando me despidiera, Todd Bowles tuviera la mejor posibilidad de éxito. Tantos head coaches llegan a situaciones donde están preparados para el fracaso, y no quería eso para Todd. La decisión de Tom Brady de regresar, junto con Jason y su personal haciendo un gran trabajo de mantener intacto el núcleo de este equipo durante la agencia libre, me confirmó que era el momento adecuado de pasar la antorcha a Todd. "Todd es un gran entrenador de fútbol americano, y sé que hará cosas excelentes con los Buccaneers", comentó Arians.