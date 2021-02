NFL: ¡Sorpresa! Super Bowl LV, el emparrillado con la menor audiencia en los últimos 14 años

Estados Unidos.- Sin creerlo, el Super Bowl LV bajó su índice de audiencia en comparación de las últimas 14 ediciones de la final del campeonato de la National Football League (NFL). Sin importar que los pasadores, Tom Brady y Patrick Mahomes, se jugaron el Vince Lombardi, el emparrillado es el de menor vistas.

La expectativa de tener a los dos últimos quarterbacks que levantaron el título de la liga, elevó a un partido que superaría una alta cantidad de anotaciones en el Raymond James Stadium, sin embargo, el juego culminó por 31-9, con superioridad de los campeones Bucaneros de Tampa Bay sobre los Jefes de Kansad City.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mahomes sufrió demasiado en el juego decisivo de la NFL, tanto que no lideró a su ofensiva a celebrar un sólo touchdown, por lo que eso pudo ser una de las causas de que los televidentes optaran por no seguir mirando el partido. Aunque existen varios argumentos diversos, como la nueva presencia de Tom Brady y el show de medio tiempo de The Weeknd.

De acuerdo con los datos de CBS Sports, el rating del Super Tazón del pasado 7 de febrero registró 96.4 millones de aficionados. Frecuentemente cada emparrillado por el Vince Lombardi supera los 100 millones de espectadores. Cantidad reconocida en la última década, salvo en 2019. Curiosamente en dicha final, Brady jugó su último Super Bowl con Patriotas.

Sin embargo, la edición 55 del Super Domingo acompaña a la baja audiencia que tuvo la última Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB), y las finales de la National Basketball League (NBA), las cuales vivieron sus peores ratings en los últimos años.

Leer más: NFL: Tom Brady lanzó el Vince Lombardi en pleno festejo (Video)

Sorprendentemente, en cada una de las finales de los deportes de las Barras y las Estrellas participaron atletas y equipos históricos. Tom Brady se coronó en la NFL, LeBron James alzó su cuarto campeonato en la NBA y Los Ángeles Dodgers fueron campeones después de 32 años, con Julio Urías como su lanzador.

Leer más: NFL: Bucaneros de Tampa Bay celebraron el campeonato en barcos

El SoFi Stadium tendrá la oportunidad de brindar el próximo Super Bowl LVI, programado para el 6 de febrero del 2022.