NFL: Steffon Diggs está listo para ganar con los Bills, y dice sentirse como en casa

Hace 2 años que Steffon Diggs fue traspasado de los Minnesota Vikings a los Buffalo Bills, y no pudo haber pasado algo mejor en su vida profesional, al convertirse en uno de los mejores receptores abiertos de toda la NFL.

Hoy, después de haber firmado hace un par de días un contrato con el que ha blindado su futuro, por 4 años y 104 millones de dólares, Diggs, asegura sentirse como en casa, y ya planea pasar el resto de su carrera en Buffalo.

"Para mí, mi familia, mi sistema de apoyo, mi agente, fue algo de lo que hablamos incluso antes de que yo viniera aquí. Sentí que mi próximo lugar era mi último lugar. Quería que fuera mi hogar y no me gustaría ir a ningún lado. Así que anticipar eso fue importante para mí, especialmente en el primer y segundo año. , sentías que estabas construyendo esa familia. Y es difícil hacerlo cuando tienes un trabajo y tratas de mantenerte profesional, pero obtienes esas relaciones como la que tengo con Josh Allen y los demás muchachos en el equipo. Es como, está bien, está empezando a sentirse como en casa. No quieres creerlo”, dijo.

Se convirtió en estrella

En los 2 años que ha jugado para los Bills, Steffon Diggs ha sido 2 veces seleccionado al Pro Bowl, una vez al primer equipo All Pro, y ya ha sido tanto líder en yardas por recepción, así como en recepciones totales, ambas en 2020.

"Estoy emocionado, ya sabes, tenemos un nuevo año, mucho por delante. No voy a morder más de lo que puedo masticar, pero todo el mundo sabe lo que quiero. Todos los demás quieren lo mismo y, con suerte, podemos acumular algunas victorias para llegar allí. Así que voy a ser la misma persona. Soy coherente. No voy a cambiar quién soy. Soy un hombre íntegro. Voy a seguir siendo un líder y quiero ganar”, comentó.

La campaña 2022 se espera sea la del salto definitivo para los Bills, comandados por el talentoso Josh Allen, el mismo Diggs como receptor, Devin Singletary por tierra, y el receptor abierto de tercer año, Gabriel Davis, que tiene potencial de estrella.

Nada va a saciar más el hambre de triunfo de los Bills que un anillo de campeones del Super Bowl, luego de haber caído en las 2 últimas temporadas ante los Kansas City Chiefs en los playoffs, en 2020 en el Juego de Campeonato de la NFC, y en 2021 en la ronda divisional.