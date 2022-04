NFL: Steffon Diggs ve en su compañero Gabriel Davis una futura superestrella

Hace algunos días, los Buffalo Bills le hicieron una jugosa extensión de contrato a Steffon Diggs, receptor estrella, por 4 años y 104 millones de dólares, asegurando al objetivo favorito del mariscal de campo Josh Allen, con quien hace una dupla de miedo en la NFL.

En conferencia de prensa en donde se habló sobre su nuevo contrato y su relevancia en el equipo, se tocó el tema de su compañero receptor de tercer año, Gabriel Davis, de quien Diggs no tuvo más que palabras de elogio.

"No pondré un límite a Gabriel Davis . No puedo decir qué tan bueno podría ser porque ya ha demostrado que puede jugar, a toda máquina. Absolutamente, puede jugar y puede hacer jugadas de alto nivel. Puede atrapar balones disputados y ser un receptor, puede correr, por lo que tiene todos los intangibles de ser uno de los mejores receptores del juego", dijo Diggs, en declaraciones recogidas por Kevin Patra de NFL Network.

Leer más: Los Ravens están cerca de firmar al corredor agente libre Melvin Gordon

Momento inolvidable

Fue en la ronda divisional de la postemporada pasada, en donde Davis, de 23 años, desplegó todo su potencial ante los Kansas City Chiefs, alcanzando las 201 yardas, en apenas 8 recepciones, con 4 increíbles anotaciones, siendo estas 4 anotaciones un nuevo récord histórico en playoffs. Desafortunadamente para los Bills y Davis, los Chiefs se llevaron la victoria en tiempo extra.

"Así que no le pondré un techo, al igual que no le pondré ningún tipo. Pero ese es un tipo al que veo todos los días. Trabaja duro, mantiene la nariz limpia, es inteligente y es un buen tipo con quien estar alrededor. Entonces, no hay techo para G-Baby allí, pero si encuentro un techo para él, te lo haré saber", agregó Diggs.

La temporada pasada, Diggs finalizó como el líder de receptores, con mil 225 yardas, 10 anotaciones, y 103 recepciones, todas las cifras dentro del top 10 de la liga, mientras que Davis, tuvo la quinta mejor marca del equipo con 549 yardas, 35 recepciones, y 6 anotaciones (tercero del equipo), nada mal para no ser el estelar en su posición.

Leer más: Tyrann Mathieu dijo tener el corazón roto por no estar de regreso con los Chiefs

Muy pronto, podríamos estarnos enterando de una nueva extensión de contrato millonaria, pero en este caso para Davis, ya sea en los Bills, o en alguna otra franquicia de la competición.