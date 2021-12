NFL: Taysom Hill lidera con gran actuación el triunfo de los Saints sobre los Jets

Los New Orleans Saints no se tentaron el corazón, y derrotaron por paliza de 30-9 a los New York Jets, con una destacada participación del mariscal de campo Taysom Hill en la jornada dominical de la semana 14 de la NFL.

Hill, que es el tercer mariscal de campo que los Saints usan como titular esta temporada, después de la lesión de Jameis Winston, y la baja de juego de Trevor Siemian, no lanzó para touchdown, pero tuvo 11 acarreos para 73 yardas, anotando en 2 ocasiones, además completar 15 de 21 pases, para un total de 175 yardas.

El corredor estelar de los Saints, Alvin Kamara, corrió para 120 yardas, en 27 acarreos, anotando en una ocasión.

De esta manera, los Saints cortaron una racha de 5 derrotas consecutivas, tras previamente haber caído ante Atlanta, Tennessee, Philadelphia, Buffalo y Dallas.

New Orleans se encuentra en la tercera posición de la división Sur de la Conferencia Nacional, con 6 triunfos por 7 derrotas.

Jets, perdidos

El equipo neoyorquino se apuntó su segunda derrota consecutiva, ubicándose en la última plaza de la división Este de la Conferencia Americana, con apenas 3 triunfos y 10 derrotas.

Zach Wilson, mariscal de campo novato de los Jets, terminó el partido con 19 de 42 pases completos, con 202 yardas, sin pases de anotación y sin intercepciones. Tuvo 4 acarreos por tierra, para 33 yardas.

Los 9 puntos en el marcador final de los Jets, provinieron del pateador Eddy Pineiro, convirtiendo sus 3 oportunidades, y dejando claro que la ofensiva de los Jets es de las peores de la liga.