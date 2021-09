NFL: Techo del estadio de New Orleans se incendió dejando a una persona herida

New Orleans, Estados Unidos.- Esta tarde del 21 de septiembre del presente ocurrió un accidente en el Caesars Superdome de los New Orleans Saints, franquicia de la National Football League (NFL), pues la parte del techo se incendió causando quemadas menores a una persona que trabajaba para limpiar la arena, la cual fue trasladada al hospital.

La LSED y la ASM Global emitieron una declaración sobre los antecedentes que pudieron ocasionar el fuego. Tras la investigación todo parece indicar que una lavadora que es útil para limpiar el techo se incendió en la cuneta del tejado del Superdome.

"Esta tarde se ha producido un incendio en el exterior del Caesars Superdome en la cuneta del tejado. NOFD y los socorristas del lugar fueron enviados de inmediato y extinguieron el incendio. Tras una investigación adicional parece que una lavadora a presión que se utiliza para limipiar el techo se incendió. Los daños aún se están evaluando", refiere la explicación.

Declaración del LSED/ASM Global

Twitter New Saints Orleans

Entre tanto el Departamente de Bomberos de New Orleans confirmó que los bomberos acudieron de inmediato al inmueble del equipo de la NFL, poco antes de las 13:00 horas (Tiempo de los Estados Unidos).

Estadio de Saints estuvo en llamas

Twitter NOFD

Asimismo los servicios de manejo de emergencias de New Orleans informaron acerca de la persona que fue llevada al hospital, explicando su labor en esos momentos previo a ocurrir el acaecimiento. "El personal estaba lavando a presión el techo esta semana para prepararlo para pintarlo", explicaron los oficiales.

Los Saints de New Orleans jugarán en su sede oficial para el próximo 3 de octubre recibiendo a los New York Giants en la Semana 4 de la temporada 2021-22. Este fin de semana visitarán a los New England Patriots en el Gillette Stadium de Massachusetts.

Bomberos apagan incendio en el Superdome

AP

El Caesars Superdome ha sido utilizado para albergar siete partidos del Super Bowl en la historia del futbol americano profesional. El propio fue inaugurado el 3 de agosto de 1975 y comprende un aforo de 74 mil 295 asistentes en su interior.