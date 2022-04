NFL: Todd Bowles asegura que no cambiarán nada del programa en los Buccaneers

Luego de que se diera a conocer que Bruce Arians dejaría el puesto de entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers en la NFL para pasar a un puesto como consultor, inmediatamente se nombró a Todd Bowles como el nuevo ‘head coach’.

Bowles, de 58 años, en su presentación oficial este jueves, dejó claro que llega para tratar de sumar a lo que ha hecho Bruce Arians en el proyecto en los ‘Bucs’, donde ha fungido como coordinador defensivo las 3 últimas temporadas.

"No estamos cambiando el programa, estamos tratando de agregar", dijo Bowles, en la ceremonia en la que estuvo Arians, Tom Brady, y el propietario del equipo Joel Glazer.

Conocimiento del juego

Todd Bowles tiene bastante experiencia como coordinador defensivo, al haber portado los uniformes de Philadelphia Eagles, Arizona Cardinals, y con los Buccaneers, en dicho puesto, mientras que su primera vez como entrenador en jefe fue con los New York Jets, de 2015 a 2018.

"Venir aquí con la gente con la que he estado y entender de dónde vengo y cómo he estado entrenando, cambió la forma en que veía las cosas y la forma en que entrenaba. Creo que esto me ayudará en el segundo tiempo alrededor", aseguró.

De la misma manera, Bowles comentó que el haber sido coordinador defensivo, no lo hará necesariamente un entrenador con mentalidad defensiva una vez tome el banquillo.

"No me considero un entrenador de mentalidad defensiva cuando me convierto en entrenador en jefe. Soy el entrenador en jefe de todo el equipo", dijo Bowles. "Habrá fútbol situacional, y Byron y yo hablaremos sobre terceros y 1, dos minutos, final (del) juego de pelota. Te conviertes en entrenador en jefe, y creo que está sucediendo de que los entrenadores defensivos no pueden ser entrenadores en jefe, porque no los ves, y creo que es todo lo contrario”, dijo.