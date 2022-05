NFL: Todd Gurley, ex corredor de los Rams, aseguró que no tiene prisa de regresar a los emparrillados

A pesar de no jugar absolutamente ningún partido durante la temporada 2021 de la National Football League (NFL), Todd Gurley declaró que nunca sintió ganas de estar jugando mientras veía los partidos en su televisión.

El que fuera corredor de Los Ángeles Rams y los Atlanta Falcons, todavía no ha hecho ninguna declaración oficial en cuanto a retirarse de los emparrillados, pero sí se dijo contento con lo que ha logrado en el máximo nivel del futbol americano.

"Nunca hubo un momento en el que vi un juego y dije: 'Ojalá estuviera ahí afuera'. Aprecié mi tiempo en la liga y he hecho cosas que nunca podría haber soñado", dijo Gurley, a través de Mike Gavin de LX.com

Talento sobresaliente

Durante sus 6 temporadas en la liga, Todd Gurley siempre fue uno de los más destacados corredores, al ser nombrado en 3 ocasiones para disputar el Pro Bowl, además de ser elegido 2 veces al Primer Equipo All Pro.

Por si fuera poco, también fue nombrado Novato Ofensivo del Año en su primer campaña, y luego Jugador Ofensivo del Año en 2017. También fue 2 veces líder en anotaciones por tierra de la liga, y una vez elegido al segundo equipo Pro Bowl.

Gurley, de apenas 27 años, no cerró la puerta a un regreso a la NFL, pero también se dijo contento disfrutando de su tiempo libre.

Te recomendamos leer

"Me gusta hacer cosas en mi tiempo. Me gusta hacer lo que quiero hacer. Nunca he sido el que le gusta ser controlado. Me gusta tener el control de mi propio camino. Eso es lo mejor de estar en la posición en la que estoy. Si quiero intentar jugar de nuevo, puedo intentar conseguirlo. O si no quiero, puedo simplemente relajarme en la casa y pasar mucho más tiempo con mi familia porque de eso se trata todo al final del día”, agregó.