NFL: Tom Brady dedica unas palabras a Julian Edelman tras anunciar su retiro

Tampa, Florida.- Una dupla sensacional la que realizaron el mariscal de campo, Tom Brady y el ex receptor abierto Julian Edelman, durante su trayectoria en los Patriotas de Nueva Inglaterra para lograr tres de los seis títulos correspondientes del Super Bowl en la NFL.

Brady de 43 años continúa en movimiento tras ser el vigente campeón con los Bucaneros de Tampa Bay y firmar una renovación de contrato. Mientras que Julian Edelman decidió poner fin a su carrera a sus 34 años, por lo que "The GOAT" no olvido sus buenos tiempo en las finales de campeonato, dedicando unas palabras emotivas en sus redes sociales.

"En el escenario más grande y en los momentos más importantes, siempre salías adelante. Nunca perdiste ese chip en tu hombro y nunca permitiste que nadie te definiera como persona o jugador. Estoy orgulloso de ti Jules", escribió Tom Brady.

"Fui testigo de gran parte del viaje y estoy muy orgulloso de ti, Tu voluntad de ganar, tu ética, siempre estuviste ahí para ayudarme y al resto del equipo. Tuviste un viaje futbolístico increíble, una vida sensacional en Nueva Inglaterra y no tengo duda de que tendrás éxito en cualquier cosa que eligas en tu vida", agregó el quarterback.

Julian Edelman y Tom Brady se proclamaron campeones del Vince Lombardi en tres ocasiones, destacando el título del Super Bowl LI, donde el receptor entrelazó en sus manos un esferoide que estuvo a nada de caer al suelo, pero con las uñas de los dedos lo atrapó en una voltereta histórica frente a los Halcones de Atlanta.

Posteriormente se consolidó como el Jugador Más Valioso (MVP) del Super Tazón 53 derrotando New England a Los Ángeles RAMS, donde marcó una época donde un miembro de una franquicia de la NFL que no sea pasador lograra el trofeo a la figura de la final.

"La vida se trata de gratitud y perspectiva. Estoy muy feliz por ti y tu familia. Ver que te convertiste en papá y los cambios que hiciste en tu vida me alentó y me alegró mucho por ti. Te quiero Julian Edelman", finalizó Tom Brady en su mensaje para su ex compañero.