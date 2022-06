NFL: Tom Brady dijo que decidió volver a los Buccaneers antes de que su apetito por competir se esfume

Una vez terminada la temporada 2021 de la National Football League (NFL), que terminó con la consecución del Super Bowl por parte de Los Ángeles Rams, comenzaron los retiros.

Uno de los primeros fue Ben Roethlisberger, histórico mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, quien tras 18 años, decidió colgar los botines con 2 Super Bowls en su palmarés.

Periodistas, aficionados, y compañeros de equipo, estaban expectantes por conocer la decisión de Tom Brady, mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, y leyenda de la NFL, una que finalmente llegó.

Brady anunció su retiro de los emparrillados tras 22 años como profesional, y 7 títulos de Super Bowl, 3 premios al Jugador Más Valioso de la temporada, y 5 al Jugador Más Valioso del ‘Súper Tazón’, entre una lista interminable de récords.

Brady, historia viva

Sin embargo, esto duraría poco más de un mes, ya que Brady se echó para atrás, y anunció su vuelta con los Buccaneers, para buscar el que sería su anillo número 8 de Super Bowl, en su campaña 23 como profesional.

Tom Brady es una auténtica leyenda viviente y vigente en la máxima competencia de futbol americano, un deporte exigente, físico, y duro, el cual no está listo para abandonar a los 45 años, edad con la que entrará para el curso 2022/2023.

“Pasó el tiempo y te vuelves súper competitivo. Creo que en parte estoy loco. Quiero decir, creo que esa es la realidad. Cuarenta y cinco años y estoy aquí con un montón de chicos jóvenes que están tratando de quitarme la cabeza. Veo a Aaron Donald ejercitarse en mi Instagram, y me digo, maldita sea, tal vez debería haber seguido retirado porque es una bestia. Pero tenía el apetito de competir, y se me va a quitar pronto. Quiero decir, no hay duda de ello y tengo que, ya sabes, apreciar realmente el tiempo que me queda porque no es mucho”, dijo Brady en declaraciones en una aparición en The Dan Patrick Show.