NFL: Tom Brady ha hablado, asegurando que aún está en el proceso de tomar una decisión referente a su retiro

Hace un par de días, el mundo se paralizó, y las redes sociales estallaron, cuando comenzaron a surgir diversos reportes de renombrados periodistas y cadenas de televisión deportivas, que aseguraron que Tom Brady había decidido retirarse de la NFL después de 22 temporadas.

Si bien decenas de medios de comunicación lo dieron por hecho, oficialmente, Brady no ha hecho ninguna declaración en donde haya dicho que se retira, al contrario, el legendario mariscal de campo actualmente de los Tampa Bay Buccaneers, y quien lo fuera durante 20 años para los New England Patriots.

Fue a través del podcast Let 's go!, en donde se encargó de dejar claro que no ha tomado una decisión con respecto a su futuro, mencionando que todavía sigue analizando sus posibilidades.

“Aún estoy en el proceso en el que dije que estaría así que, toma tiempo para realmente evaluar cómo te sientes, qué quieres hacer, y creo que cuando el tiempo sea correcto, estaré listo para tomar una decisión, como lo dije la semana pasada.

Incertidumbre en torno al más grande

Es normal que tanto periodistas, como fanáticos, estén intrigados en saber cuál será la decisión que Tom Brady, el mejor de todos los tiempos tome, sin embargo, hasta no escucharlo específicamente de su persona, no queda más que esperar.

Cuando se le cuestionó qué opinaba sobre los diversos reportes que surgieron el sábado, en donde los medios dieron por hecho que Brady se retiraba, el histórico jugador solamente reiteró que cuando tome la decisión, sólo sabremos por él mismo.

“Soy responsable por lo que yo digo y hago, no por lo que otros dicen y hacen, así que, una cosa que he aprendido de los deportes es que puedes controlar lo que puedes controlar. Estamos en una era en la que las personas quieren estar a la cabeza de las noticias, y entiendo eso, pero creo que para mí, solamente es ir día a día, y estoy tratando de tomar una gran decisión para mí y mi familia”.

Así que no queda más que dejar que los días pasen, para que el 7 veces ganador del Super Bowl, 5 veces MVP del Super Bowl, 3 veces MVP de la NFL, y dueño de decenas de récords, anuncie oficialmente su decisión con respecto a su futuro.