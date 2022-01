NFL: Tom Brady no descarta el retiro una vez terminada la temporada

Los Tampa Bay Buccaneers son los actuales campeones defensores del Super Bowl, y de nueva cuenta, han alcanzado la ronda divisional, y se acercan a su objetivo por segundo año al hilo.

Su mariscal de campo titular, el histórico Tom Brady, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos, a sus 44 años, está en excelente forma, pero de acuerdo a Ian Rapoport de NFL Network, ya estaría pensando en el retiro.

Rob Ninkovich, ex compañero de equipo de Brady, mencionó en el programa Get Up de ESPN, que no sorprendería si al final de este curso Tom decidiera colgar los botines.

Mientras tanto, Willie McGinest, otro ex compañero de Brady, que trabaja para NFL Network, cuestionó hace unos días a Brady si tendría que plantearse una nueva meta, al estar ya cercano a cumplir lo que hace años dijo, de jugar hasta los 45 años, a lo que Tomb no se comprometió a responder.

"Sentí que era una gran meta para establecer y todavía tengo esa meta de querer llegar a 45. Veremos cómo va. Creo que estoy prácticamente en territorio desconocido", dijo Brady.

¿Dependerá del resultado?

En entrevista para The Tampa Bay Times, Bruce Arians, entrenador en jefe de los ‘Bucs’, dijo que estaría sorprendido si Brady no regresa, ya que lo ve con una excelente energía en las prácticas.

Todo parece indicar, que dependiendo de si Brady puede liderar a los Buccaneers a revalidar su título de campeones, lo más lógico es que regrese para una campaña más para intentar hacerlo de nuevo.

Lo que sí es una realidad, es que el nivel de Brady se ha mantenido, al ser el principal candidato a ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP), al haber sido líder en yardas por pase con 5 mil 316 (único que superó las 5 mil), líder en pases para anotación con 43, completando el 67.5 por ciento de sus pases, novena mejor marca.