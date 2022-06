NFL: Trae Waynes anunció su retiro a los 29 años tras lidiar con diversas lesiones

Sorpresivamente, este lunes 20 de junio, el esquinero de los Cincinnati Bengals, Trae Waynes anunció su retiró de la NFL, debido a que dará prioridad a su salud, tras no poderse mantener sano durante los últimos años.

A pesar de que alcanzó a tener algunas jugadas de acción durante el Super Bowl de febrero pasado, el cual los Bengals perdieron ante Los Ángeles Rams, han sido 2 años plagados de lesiones para Waynes, que a sus 29 años, ha decidido colgar los botines, publicando un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"No hay nada más frustrante; se supone que debía estar en el Super Bowl, pero físicamente no pude porque mi cuerpo estaba fallando. Estoy listo para terminar; quiero disfrutar la vida fuera del fútbol americano sin cojear o caminar con dolor todo el tiempo", comentó Waynes, de acuerdo a un artículo de ESPN.

Adiós obligado

Trae Waynes fue seleccionado en la posición 11 de la primera ronda del Draft de 2015 por los Minnesota Vikings, donde pasó sus primeros 5 años de carrera, hasta que en el 2020 firmó por 3 años y 42 millones de dólares con los Bengals.

"Varios equipos me han llamado; casi fui a Philadelphia, pero honestamente, en mi cabeza, he terminado. Sé que al final del día probablemente sea la decisión correcta. Jugué, viví el sueño y gané suficiente dinero para poder cuidar de mi familia", agregó el ex defensivo.

Se perdió toda la temporada 2020 debido a un desgarro en un pectoral durante la pretemporada, y únicamente jugó 5 partidos en 2021 por una lesión de ligamentos en una rodilla. Fue cortado en marzo pasado por los Bengals.

"Esto es algo que realmente nunca experimenté en Minnesota. Ahora es tiempo de pensar que hay más en la vida que el fútbol americano. ¿Podría seguir jugando fácilmente varios años más? Sí, pero tengo una familia y quiero estar más con mis hijos", finalizó.