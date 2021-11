NFL: Tre'Davious White se pierde el resto del año con los Bills, al romperse el ligamento cruzado

El triunfo de los Buffalo Bills en el Día de Acción de Gracias sobre los New Orleans Saints fue agridulce, ya que su esquinero estelar, Tre’Davious White, tuvo que dejar el partido por lesión, y hoy, se ha confirmado lo peor.

Ian Rapoport, periodista para la cadena NFL Network, dio a conocer la triste noticia, de que el especialista defensivo sufrió ruptura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda, por lo que se perderá el resto de la campaña de la NFL.

La lesión llega en un momento de importancia para los Bills, que con su victoria sobre los Saints, empataron a los New England Patriots en la cima de la división Este de la Conferencia Americana, con marca de 7 ganados y 4 perdidos.

De sus mejores defensas

White, de 26 años, ha lucido por su gran defensa esta campaña, con una intercepción, 6 pases defendidos, y 41 tacleadas. Además, hasta el momento de su lesión, estaba permitiendo un 50.8 por ciento de pases completos, un 58.9 en índice de pasador, que de acuerdo a NFL Next Gen Stats, es la cuarta mejor marca en los jugadores de su posición.

Fue en la temporada 2017 cuando White fue seleccionado en la posición 27 del Draft por los Bills, y desde entonces, ha sido elegido al Mejor Equipo de Novatos, fue co lider en intercepciones en 2019, una vez elegido al segundo equipo All Pro, una vez al primer equipo All Pro, y 2 veces elegido al Pro Bowl.